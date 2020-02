Man ging samen met 11-jarige jongen inbreken bij apothekers Alexander Haezebrouck

21 februari 2020

14u02 0 Kortrijk Een 18-jarige jongeman uit Kortrijk probeerde tot twee keer toe in te breken in een apotheek. Eén keer in Kortrijk, een andere keer in Zottegem. Opvallend: hij ging op dievenpad met een kind van amper elf jaar.

In Kortrijk sloegen ze toe in de apotheek Meensepoort in Kortrijk. Ze sloegen een raam in van de apotheek om binnen te geraken. Nadat het alarm was afgegaan, ging de zaakvoerder kijken en betrapte de twee jonge inbrekers op heterdaad die het meteen op een lopen zetten. Ze werden aangetroffen in een nabijgelegen elektriciteitscabine, om zich daar te verstoppen hadden ze ook een raam verbrijzeld. Het duo bleek eerder ook al geprobeerd te hebben om in te breken in een apotheek in Zottegem. Ze hadden er eveneens een raam verbrijzeld en waren zo binnengeraakt in de kelder. Maar van daaruit was er geen doorgang naar de apotheek en de inbrekers moesten hun poging staken. Voor alle feiten samen riskeert H. een effectieve celstraf van achttien maanden. Zijn advocaat vroeg mildheid. “Mijn cliënt leeft al bijna zijn hele leven op straat. Hij grijpt naar alcohol, drugs en medicatie om te kunnen ontsnappen aan zijn uitzichtloze situatie maar dan doet hij domme dingen”, zei zijn advocaat. Vonnis op 18 maart.