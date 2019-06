Man gesnapt die al tien jaar zonder rijbewijs rondrijdt VHS

28 juni 2019

18u21 0 Kortrijk Een anonieme motorrijder van de politiezone Vlas heeft vrijdagmorgen een automobilist staande gehouden die al jaren rondtoert zonder rijbewijs. Zijn wagen werd prompt in beslag genomen. Dat blijft minstens zo tot de man een geldig rijbewijs kan voorleggen.

Een motard van de verkeerspolitie stelde zich vrijdagmorgen om vijf uur met zijn anonieme motor op in de buurt van de woning van de verdachte. Toen de man een tijd later in zijn wagen stapte en wegreed, hield de politieman hem staande. De auto werd geïmmobiliseerd en getakeld. De actie van de politie kwam er niet toevallig. Begin mei raakte de man in kwestie betrokken bij een ongeval. Toen bleek dat hij al sinds 2009 geen rijbewijs meer had. Na het ongeval rees bij de politie het vermoeden dat de man een ander voertuig had gekocht waarmee hij opnieuw lustig rondtoerde. Het vermoeden bleek correct. De wagen van de man blijft in beslag genomen tot hij een geldig rijbewijs kan voorleggen. Hij zal zich ook voor de politierechter moeten verantwoorden.