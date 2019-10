Man die Sprotje in oven stopt, krijgt maximumstraf van zes maanden cel: “Sterk signaal tegen dierenmishandeling” Christophe Maertens

14 oktober 2019

09u38 372 Kortrijk De man die in Kortrijk de poes Sprotje een kwartier lang in de oven liet zitten, werd door de rechter in Ieper bij verstek veroordeeld tot 6 maanden celstraf en een levenslang verbod om nog dieren te houden. De rechtbank spreekt van een barbaarse daad. “Die man is een dierenbeul, zonder schuldbesef of spijt.”

A.P., een uit Oekraïne afkomstige man die ondertussen Belg werd, moest zich op de rechtbank van Ieper verantwoorden voor een geval van uitzonderlijke dierenmishandeling. De man stopte begin juni 2018 na een avondje stappen in Kortrijk de poes Sprotje in een oven van 200 graden. Na een kwartier werd het dier met zware verwondingen uit zijn benaderde situatie gehaald. Pas na een week werd het diertje naar de dierenartsenpraktijk Overleie gebracht. “Ze kwam in een erbarmelijke toestand bij ons binnen”, zegt dierenarts Joshua Dutré. “De verwondingen waren enorm. Ze had brandwonden op haar poten, op haar neus, op haar oor. Haar hele flank was een grote brandwonde.” De poes kreeg pijnstillers, alle wonden werden schoongemaakt en met verbanden omzwachteld. Ondertussen is de poes aan een nieuw leven begonnen, nadat ze werd geadopteerd door de moeder van de dierenarts.

Baanbrekend vonnis

De dader moest zich voor de Ieperse rechter verantwoorden voor de zware dierenmishandeling, maar hij daagde niet op voor zijn proces. De rechter veroordeelde hem bij verstek tot de maximumstraf voor dergelijke feiten: 6 maanden cel, een geldboete van 4.000 euro. Ook mag hij voor de rest van zijn leven geen dieren meer houden, op straf van 250 euro per vastgestelde overtreding. “Een baanbrekend vonnis”, zegt meester Anthony Godfroid. “De rechter spreekt over barbaarsheid en zaken die we niet kunnen aanvaarden in onze maatschappij. Door de maximumstraf uit te spreken geeft de rechtbank een heel sterk signaal. Dit creëert een precedent, waardoor dierenmishandelaars nu sneller de maximumstraf zullen krijgen.”

Ik heb die man aan de lijn gehad, maar hij spuide enkel verwijten. Hij lachte met ons systeem hier in België. Toen ik hem vertelde dat er kosten verboden waren aan de verzorging van Sprotje, zei hij dat hij enkel een nagel voor mijn doodskist wilde betalen Dierenarts Valérie Huvaere

Geen spijt

Dierenartsen Joshua Dutré en Valérie Huvaere krijgen geen schadevergoeding, maar dat vinden ze niet erg. “Al had ik nog liever gehad dat hij een werkstraf kreeg, dan zou hij het meer hebben gevoeld”, zegt Valérie. “Ik heb die man aan de telefoon gehad, maar hij spuide enkel verwijten. Hij lachte met ons systeem hier in België. De man heeft, zoals de rechter zei, geen normbesef en geen spijt. Hij lachte alles weg. Zo iemand past niet in onze maatschappij. Toen ik hem vertelde dat er kosten verbonden waren aan de verzorging van Sprotje, zei hij dat hij enkel een nagel voor mijn doodskist wou betalen.”

Michel Vandenbosch van dierenrechtenorganisatie GAIA is eveneens heel tevreden. “Belangrijk is niet zozeer die zes maanden cel, maar wel dat hij nooit geen dieren meer mag houden. Gerechtigheid is geschied.” GAIA krijgt, zoals gevraagd, één euro morele schadevergoeding. “Dat wil zeggen dat onze rol als verdedigers van de rechten van dieren wordt erkend.”