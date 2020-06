Man die oog verloor bij vechtpartij krijgt twee maanden voorwaardelijk, dader de vrijspraak: “Slachtoffer heeft eerst kopstoot uitgedeeld” LSI

29 juni 2020

12u26

Bron: LSI 8 Kortrijk Een 35-jarige man uit Wevelgem is door de rechter in Kortrijk vrijgesproken voor een vechtpartij op 4 juni 2016 tijdens een feest in een restaurant in Sint-Eloois-Winkel. Een 47-jarige man uit Kortrijk verloor daarbij zijn rechteroog. Het slachtoffer kreeg een voorwaardelijke celstraf van twee maanden en een voorwaardelijke boete omdat hij zelf eerst een kopstoot uitdeelde.

Op 4 juni 2016 waren Pedro R. (47) en Natasja D. (37) uit Kortrijk enerzijds en Timothy S. (35) en Pacquita M. (37) uit Wevelgem anderzijds elk met hun gezelschap in Passimrestaurant Cleen Schardauw in Sint-Eloois-Winkel aanwezig. Toen er tussen Pedro R. en Natasja D. hevige discussie was, probeerde Pacquita M. de boel te sussen. De twee vrouwen vlogen elkaar echter in de haren. Een ober kon de gemoederen bedaren, maar de sfeer bleef gespannen. Rond 1.30 uur ontvlamde de ruzie buiten opnieuw. Volgens twee getuigen gaf Pedro R. Timothy S. een kopstoot en kreeg Pacquita M. van Natasja D. een vuistslag. In een reflex gooide S. zijn bierglas naar Pedro R. Met kwalijke gevolgen, want de Kortrijkzaan verloor door het scherpe glas zijn rechteroog.

Wettige zelfverdediging

Na een eerste onderzoek door het parket werd de zaak geseponeerd. Het parket vond dat Timothy S. uit wettige zelfverdediging had gehandeld. Maar dat was niet naar de zin van het slachtoffer, dat klacht met burgerlijke partij bij de onderzoeksrechter indiende. Het parket vroeg opnieuw de buiten vervolgingstelling, maar de raadkamer verwees de zaak toch naar de correctionele rechtbank. De openbare aanklager hield voet bij stuk en vroeg de vrijspraak voor Timothy S. en “een principiële minimumstraf” voor Pedro R. voor de kopstoot. De rechter volgde die visie.

Pedro R. vond niet dat er sprake kon zijn van wettige zelfverdediging. “Dat zou de deur openzetten om bij elke caféruzie met glazen te beginnen gooien”, vond zijn advocaat. “Wie met een glas gooit, weet dat er ernstige letsels kunnen ontstaan. R. moest door het verlies van zijn oog zijn bedrijf in renovatiewerken stopzetten. Hij geeft toe dat er een schermutseling is ontstaan, maar is al zwaar genoeg gestraft.”

“Timothy is opgelucht dat deze nachtmerrie nu hopelijk voorbij is”, reageert zijn advocaat Thomas Vandemeulebroucke. “Hij was nooit eerder met geweld geconfronteerd en wilde zichzelf alleen maar verdedigen. Deze gevolgen heeft hij ook niet gewild voor het slachtoffer.”