Man die coronamaatregelen aan laars blijft lappen in snelrecht gedagvaard Alexander Haezebrouck

01 april 2020

Een 29-jarige man uit Kortrijk is in snelrecht gedagvaard omdat hij maandag tot drie keer toe aangetroffen werd terwijl hij de coronamaatregelen niet respecteerde. Zo hield hij zich niet aan de social distance en voerde hij niet essentiële verplaatsingen uit. Toen de politie hem deed stoppen tijdens zijn niet essentiële verplaatsing bleek de man te rijden met een auto die niet van hem was. Hij had die auto zonder toestemming meegenomen van een vriend. Bovendien bleek hij ook nog een boksbeugel bij zich te hebben. De politie stelde een pv op voor verboden wapenbezit en inbreuken op de coronawetgeving. Hij werd in snelrecht gedagvaard en zal zich op 21 april moeten verantwoorden op de rechtbank.