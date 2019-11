Man blijft ex belagen: “Zelfs vanuit cel bedreigde hij haar via smartwatch” Alexander Haezebrouck

27 november 2019

16u36 0 Kortrijk Een 24-jarige man uit Kortrijk is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 20 maanden waarvan de helft met uitstel onder strenge voorwaarden voor het onophoudelijk bedreigen en belagen van zijn ex-vriendin. Zelfs vanuit de gevangenis van Dendermonde slaagde hij erin haar te bedreigen via een smartwatch. “Die smartwatch werd na een onderzoek in de cel niet teruggevonden”, zei het openbaar ministerie.

De jongeman werd in september nog maar veroordeeld tot één jaar cel met uitstel onder voorwaarden voor geweldplegingen tegen zijn ex-vriendin. Meteen na zijn vrijlating had het ex-koppel afgesproken om nog één weekend samen door te brengen en erna de relatie stop te zetten. Maar nadien ging de jongeman door met belagen. Toen de vrouw bij de politie was, werd ze de hele tijd opgebeld door de man. Toen ze opnam hoorden ze hem zeggen en roepen dat ze contact met hem moest blijven houden. Omdat hij daardoor zijn voorwaarden had geschonden vloog hij opnieuw de cel in. Zelfs vanuit zijn cel in de gevangenis van Dendermonde slaagde hij erin zijn ex te bedreigen via zijn smartwatch. Die werd na een inspectie in de cel niet gevonden. De jongeman belde haar op korte tijd maar liefst 500 keer en stuurde 200 berichten. Naast de celstraf moet hij ook nu strenge voorwaarden naleven zoals een contactverbod met zijn ex-vriendin en het verplicht vinden van werk. Aan zijn ex-vriendin moet hij ook een schadevergoeding van 750 euro betalen.