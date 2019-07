Man begluurt scoutsmeisjes met spiegel

in kleedhokjes Lago-zwembad AHK & LPS

29 juli 2019

18u18 31 Kortrijk Een man begluurde begin juni een aantal scoutsmeisjes in de kleedhokjes van het zwembad Lago op Kortrijk Weide. Hij gebruikte daarbij een spiegel om beter te kunnen kijken. De politie is op de hoogte van de feiten en onderzoekt de zaak.

Op 8 juni begluurde een man enkele scoutsmeisjes die op bezoek waren in het nieuwe Lago-zwembad op Kortrijk Weide, dat bevestigt de politiezone Vlas. Hij gebruikte daarbij een spiegel om beter te kunnen kijken. De politie onderzoekt de zaak en kon de man ondertussen ook al verhoren. Sinds begin juli moet elke zwemmer zijn identiteitskaart meenemen en voorleggen vooraleer hij het zwembad kan betreden. Het was het Vlaams Belang die met de informatie naar buiten kwam, alleen spraken zij over een groep jongeren die de meisjes zouden begluurd hebben. Dat klopt dus niet, het gaat om één volwassen man.