Man (62) voor rechter na stelen pakje roltabak in Colruyt AHK

16 december 2019

Een 62-jarige man uit Kortrijk moest zich maandag verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij vorig jaar een pakje roltabak wou stelen in de Colruyt in Kortrijk. De man pleegde enkele dagen daarvoor ook al eens een diefstal in de Colruyt. Er werd de man een minnelijke schikking aangeboden, maar daar ging hij niet op in. De man daagde ook niet op in de rechtbank. Hij riskeert een gevangenisstraf van drie maanden en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 6 januari.