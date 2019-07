Man (49) die vriendin op neus slaat riskeert tien maanden cel Alexander Haezebrouck

01 juli 2019

13u58 0 Kortrijk Een 49-jarige man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van tien maanden omdat hij zijn vriendin verschillende keren sloeg. Eén keer sloegen zijn stoppen door omdat er saus op zijn kledij was gekomen.

“Je saus zal toch weer op niets trekken”, zei Steven D. uit Kortrijk een jaar geleden tegen zijn vriendin terwijl ze eten aan het maken was voor hem. De opmerkte deed het bloed koken bij de vrouw en ze deed alsof ze de saus over zijn hoofd zou gieten. Toen er tijdens dat manoeuvre een klein beetje saus op zijn kledij terecht kwam sloegen zijn stoppen door. Hij deelde tal van vuistslagen uit, zijn vriendin hield er enkele gapende wonden aan over. In de maanden daarna gaf hij zijn vriendin nog een paar keer ferme klappen. Bij een discussie over de frietketel werd de vrouw opnieuw geslagen en liep ze een neusbreuk op. Een andere keer kwam D. dronken thuis en werd hij meteen agressief. Hij schopte het slachtoffer, trok aan haar haren en sloeg haar hoofd tegen de grond. Telkens is er alcohol in het spel. Vonnis op vier september.