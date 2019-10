Man (45) zakt in elkaar op bankje op Grote Markt LSI/CMW

03 oktober 2019

17u50 0 Kortrijk Op de Grote Markt in Kortrijk is woensdagnacht iets over middernacht een 45-jarige man uit Wevelgem op een bankje in elkaar gezakt en gestorven. Een uitwendige lijkschouwing maakte ondertussen al duidelijk dat hij wellicht een natuurlijke dood is gestorven.

Op de camerabeelden op de Grote Markt is te zien hoe Bart Rigole uit Wevelgem rond 0.20 uur met wankele tred een bankje opzoekt, er in elkaar zakt en levenloos blijft liggen. Andere passanten merkten het levenloze lichaam op en verwittigden de hulpdiensten. Hulp kon niet meer baten. In opdracht van het parket voerde een wetsdokter een uitwendige lijkschouwing uit. Er werden geen sporen van geweld gevonden. Wellicht stierf de alleenstaande man een natuurlijke dood. Hij woonde alleen op een appartement aan de achterkant van het station in Wevelgem.

