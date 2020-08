Man (40) die met stenen naar OCMW en Agentschap Integratie en Inburgering gooide voor rechter



Alexander Haezebrouck

11 augustus 2020

19u10 0 Kortrijk Een 40-jarige man uit Izegem moest zich dinsdagmorgen op de rechtbank in Kortrijk verantwoorden omdat hij op 2 en 3 maart de ramen en glazen toegangsdeur van het OCMW in Roeselare en het Agentschap Inburgering en Integratie kapot gooide met stenen. “Ze wilden me mijn persoonlijke spullen niet teruggeven toen ik terug wilde keren naar Roemenië”, zei de man tegen de rechter.

De 40-jarige man uit Izegem die afkomstig is uit Roemenië zorgde voor een waar schrikbewind bij zowel het OCMW in Roeselare als het Agentschap Integratie en Inburgering in Kortrijk. De man bedreigde en belaagde medewerkers tot hij bij beide instellingen niet meer welkom was. “Hij kwam er telkens terreur zaaien en medewerkers hadden schrik van zodra ze de man zagen opduiken.” Het escaleerde volledig op 2 en 3 maart. Eerst trok hij naar het Welzijnshuis in de Gasthuisstraat in Roeselare. Daar haalde hij enkele grote stenen uit zijn rugzak en gooide ermee tegen de ramen. In totaal vernielde hij 17 ramen. De man werd herkend op camerabeelden, maar de politie kon de man niet meteen opsporen. Een dag later trok de man naar het Agentschap Integratie en Inburgering. Daar volgde de man een integratiecursus en een cursus Nederlands, maar werd ook daar al de toegang ontzegd na herhaaldelijke problemen. Ook daar haalde hij grote stenen uit zijn rugzak en gooide er de glazen toegangsdeur aan diggelen. Nadien was de man nog niet gekalmeerd en trok naar het CVO Miras op het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Daar gooide hij twee tv-schermen kapot. “Ik had geen werk, geen eten, helemaal niets en ze wilden me mijn persoonlijke spullen niet teruggeven nadat ik opnieuw naar Roemenië wilde gaan”, vertelde de man tegen de rechter. “Daarom heb ik dat gedaan. Volgens zijn advocate voelde hij zich mis begrepen. “Hij was van bepaalde zaken overtuigd dat ze niet correct hem omgingen.” Ook tegen de rechter bazelde de man over allerlei zaken die niet correct zouden verlopen zijn. Binnenkort moet de man zich nog eens verantwoorden op de rechtbank voor twee nieuwe dossiers die in snelrecht voor de rechter zullen komen. Voor deze feiten riskeert hij een gevangenisstraf van één jaar en een geldboete van 400 euro. Vonnis op 18 augustus.