Man (35) voor rechter na verkrachten en slaan echtgenote Alexander Haezebrouck

12 juni 2019

16u56 0 Kortrijk Een 35-jarige man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van vijftien maanden omdat hij zijn echtgenote heeft verkracht en geslagen. “Hij duwde ze met haar hoofd tegen de muur”, pleitte het openbaar ministerie.

De 35-jarige man sloeg zijn vrouw een eerste keer op 10 februari vorig jaar. Tijdens een ruzie liep de situatie zo zwaar uit de hand dat hij haar met haar hoofd tegen de muur gooide en hij dreigde ermee haar te vermoorden. Na die feiten werden de man voorwaarden opgelegd. Maar op 20 september vorig jaar werd de politie verwittigd nadat buren geroep en geschreeuw hoorden vanuit het appartement van beklaagde en zijn echtgenote. De echtgenote verklaarde dat haar man haar had verkracht. “Dat werd nadien ook medisch vastgesteld aan de verwondingen die ze had opgelopen”, zei het openbaar ministerie. “De feiten gebeuren telkens wanneer de man aan de drank en de drugs heeft gezeten.” De man wordt er ook van verdacht ingebroken te hebben ingebroken in een woning op 25 augustus vorig jaar. Een getuige zag de man in de auto zitten toen hij weg reed. De hele woning was overhoop gehaald en er stond een kannetje met benzine klaar. De man riskeert een gevangenisstraf vijftien maanden waarvan één jaar effectief en een geldboete van 1.200 euro. De beklaagde kwam niet opdagen op de rechtbank. Vonnis op 26 juni.