Man (35) voor rechter na terroriseren gezin AHK

04 december 2019

17u19 0 Kortrijk Een 35-jarige man uit Kortrijk moest zich woensdagmorgen verantwoorden op de rechtbank in Kortrijk omdat hij zijn voormalige partner en haar 7-jarig zoontje verschillende keren heeft geslagen. “Hij terroriseerde het gezin, niet alleen fysiek maar ook psychisch”, zei de advocate van de vrouw.

De man had ongeveer één jaar lang een relatie met de vrouw en woonde er ook mee samen. “Van maart tot oktober dit jaar heeft hij haar en haar zoontje mishandeld”, zei de advocate van de vrouw. “Hij sloeg hen, trok het tapijt vanonder de voeten van het zoontje wanneer hij aan het gamen was en er was ook een incident in het bad waardoor het zoontje even dacht dat hij zou verdrinken. Tot nu durft hij niet meer in bad, wassen lukt enkel aan een lavabo. Ze leefden toen ook volledig geïsoleerd van de buitenwereld om het misbruik te kunnen wegsteken.” De man riskeert een gevangenisstraf van twaalf maanden. Het slachtoffer vraagt een schadevergoeding van 2.500 euro en 2.500 euro voor haar zoontje. De man bekende de feiten. “Het was van in het begin een slechte relatie en de vrouw was ook ziekelijk jaloers”, pleitte zijn advocate. “Zo mocht hij nooit alleen gaan winkelen.” De man riskeert naast de celstraf ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op 8 januari.