Man (33) voor rechter na aanranden 17-jarig meisje op de trein AHK

08 januari 2020

16u53 0 Kortrijk Een 33-jarige man uit Wielsbeke riskeert een effectieve gevangenisstraf van één jaar omdat hij op 17 januari vorig jaar een 17-jarig meisje heeft aangerand op de trein in Kortrijk. Het slachtoffer vroeg de man om drie euro voor de bus, daarna betastte hij haar en kuste haar op de mond.

Het 17-jarig slachtoffer was onderweg met de trein van Roeselare naar Kortrijk. “In Kortrijk moest ze de bus nemen maar ze merkte op dat ze geen geld meer op zak had”, pleitte haar advocaat. “Ze zat alleen in de wagon met die man en ze vroeg hem om drie euro. Daarna vond die man het blijkbaar geen probleem om haar te betasten.” De man uit Wielsbeke nam haar vast, raakte haar borsten en achterwerk aan en kuste haar vol op de mond. Pas toen de trein stil stond in Kortrijk liet hij haar los en kon het meisje ontsnappen. Nadien stuurde de man haar nog een berichtje via Facebook met een foto van hem. Dankzij die foto en zijn Facebookprofiel kon de politie de man identificeren. De 33-jarige man ontkende ten stelligste de man te zijn die het meisje heeft aangerand. “Ik ken haar niet en heb haar nog nooit gezien”, zei hij. “Ik droeg inderdaad een rode jas, maar zo zijn er nog meer mensen. Ik heb thuis een vrouw en een kindje, waarom zou ik zoiets doen? Iemand anders moet in mijn naam dat berichtje met die foto gestuurd hebben naar haar.” Het slachtoffer bevestigde aan de rechter dat het wel degelijk de juiste man was die op het beklaagdenbankje zat. “Ik ben 100 procent zeker”, vertelde ze. “Ik was na de feiten ook enorm geschrokken en ben in therapie moeten gaan. Ik durf niet meer alleen de trein nemen.” Het slachtoffer is ondertussen meerderjarig en vraagt een provisionele schadevergoeding van 1.250 euro. De man riskeert een gevangenisstraf van één jaar. Vonnis op vijf februari.