Man (32) voor rechter na slaan buurman Alexander Haezebrouck

09 september 2019

15u14 0 Kortrijk Een 32-jarige man uit Avelgem riskeert een gevangenisstraf van zes maanden omdat hij op negen oktober vorig jaar een buurman van hem enkele vuistslagen gaf. “Hij stond plots met een mes voor mijn deur en maakte valse beschuldigingen”, zei de beklaagde tegen de rechter.

Er waren vorig jaar al een tijdje spanningen in een sociale woonbuurt langs de Doorniksesteenweg in Avelgem toen de feiten zich afspeelden op negen oktober vorig jaar. “Ze kwamen overal in de buurt om hulp vragen of ze niet iets wilden meenemen van de winkel voor hen omdat ze geen geld meer hadden”, vertelde de advocaat van de 32-jarige man. “Ook mijn cliënt heeft het koppel dat ook een kindje heeft, financieel geholpen. De partner van het slachtoffer is ook een ex-vriendin van mijn cliënt.” Op negen oktober stond volgens de 32-jarige man plots de buurman voor zijn deur met een mes. Hij duwde hem daarna omver en gaf hem enkele klappen. De man gaf de feiten toe aan de politie maar weigerde nadien om de medische kosten te betalen. “Hij stond daar met dat mes en zei dat ik zijn vriendin met rust moest laten”, vertelde de beklaagde. “Ik ben niet bang van een mes en wou ook mijn kindje die thuis was, verdedigen. Maar ik had inderdaad beter gewoon de deur dichtgegooid. Het is jammer dat het zo is moeten gebeuren.” De beklaagde werd in 2016 al eens veroordeeld voor opzettelijke slagen en verwondingen in de rechtbank van Doornik, hij kreeg toen een opschorting van straf. Nu riskeert hij een gevangenisstraf van zes maanden met uitstel waarbij hij voorwaarden moet naleven. Hij riskeert ook een geldboete van 400 euro. Vonnis op 16 september.