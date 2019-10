Man (28) riskeert celstraf voor slaan en belagen partner Alexander Haezebrouck

22 oktober 2019

12u49 0 Kortrijk Een 28-jarige man uit Kortrijk riskeert een gevangenisstraf van zes maanden voor het slaan en belagen van zijn partner. Dat gebeurde toen de vrouw weg wou van de man nadat hij overspel had gepleegd. “Hij dreigde er ook mee haar te slaan met de stofzuiger”, pleitte het openbaar ministerie.

Het koppel kreeg in het voorjaar van dit jaar moeilijkheden toen de man overspel pleegde. Daarna besliste de vrouw om uit elkaar te gaan. Dat was niet naar de zin van de man, die haar ontelbare keren bleef bellen en sms’en. Eén keer sloeg hij haar ook met enkele ferme blauwe plekken tot gevolg. “Er zijn dingen gebeurd die niet mochten gebeurd zijn, maar ik heb haar nooit geslagen”, verdedigde de man zich. “Waarom zou ik iemand slaan die ik doodgraag zie? Ik heb haar alleen bij haar armen vast genomen en ze is tegen de deurklink gelopen. Ze heeft ook snel blauwe plekken.” Het koppel vond elkaar ondertussen terug. Volgens de vrouw zijn er geen problemen meer. Naast de celstraf riskeert hij ook een geldboete van 800 euro. Vonnis op vier november.