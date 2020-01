Man (27) voor rechter na ter beschikking stellen rekening voor phishing fraude AHK

17 januari 2020

07u39 0 Kortrijk Een 27-jarige man uit Kortrijk moest zich voor de rechter verantwoorden omdat hij zijn bankrekening ter beschikking heeft gesteld aan een crimineel die aan phishing fraude deden. Zelf beweert de jongeman niet te weten wie de crimineel is. “Hij vroeg me of ik 500 euro wilde verdienen en ik heb ja gezegd”, zei de man tegen de rechter.

“Een onbekende kwam plots naar me toe op straat en vroeg of ik makkelijk 500 euro wou verdienen”, vertelt de beklaagde. “Omdat ik erg krap bij kas zit, heb ik ja gezegd. Ik hoefde enkel mijn bankrekening ter beschikking te stellen. Daar zou 6.000 euro op gestort worden, hij wou die afhalen, en 500 euro was voor mij. Dat gebeurde ook.” Toen de beklaagde de dag erna opnieuw geld wou afhalen, bleek zijn rekening geblokkeerd te zijn. Daarna ging hij klacht indienen bij de politie. Zijn bankrekening bleek na onderzoek gebruikt te zijn geweest voor phishing praktijken, een procedure waarbij criminelen erin slagen om geld van je rekening te halen. De beklaagde heeft al een rijkgevuld strafregister en werd al vijftien keer eerder veroordeeld voor tal van misdrijven. Nu riskeert hij nog eens één jaar gevangenisstraf. Vonnis op 12 februari.