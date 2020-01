Man (24) blijft partner mishandelen, ook na veroordelingen VHS

27 januari 2020

14u51 0 Kortrijk J.C. uit Kortrijk riskeert twaalf maanden cel en een boete voor herhaald partnergeweld. De man werd daarvoor in het verleden al enkele keren veroordeeld tot voorwaardelijke straffen maar dat maakte op hem geen indruk. Hij is nu wel bereid een cursus agressiebeheersing te volgen.

Ze hadden een aantal jaren een relatie waar twee kinderen uit voortkwamen, maar J.C. en zijn voormalige partner zijn intussen al geruime tijd uit elkaar. Maar voor het zover was, werd de vrouw met de regelmaat van de klok fysiek mishandeld door de man. Zo greep hij haar eens bij de keel tijdens een discussie, nadat de vrouw in een bericht op zijn gsm had gezien dat hij haar bedroog. Een andere keer, amper zes dagen nadat hij een voorwaardelijke straf had opgelopen omwille van opzettelijke slagen en verwondingen, kwam het opnieuw tot een hoogoplopende discussie. C. had gezien hoe zijn vriendin een sms had gestuurd naar een vriend en dat berichtje had beëindigd met een ‘x’, symbool voor een zoen. De man greep haar toen zo hard vast dat ze verging van de pijn. Uiteindelijk kon de vrouw zich losmaken door hem te slaan met een voorwerp.

Omwille van de kinderen

Toen de vrouw hem op een bepaald moment, nadat ze uit elkaar waren, niet toeliet om de kinderen te zien, zocht C. haar op en deelde hij opnieuw rake klappen uit. Een en ander leidde zowel in 2017 als in 2018 al tot een veroordeling en een voorwaardelijke celstraf. Maar dat brengt C., die intussen een nieuwe relatie heeft, kennelijk niet tot andere inzichten. Voor de nieuwe feiten riskeert hij nu 12 maanden cel en een boete van 600 euro. “Mijn cliënt beseft dat hij kampt met een probleem en is bereid een cursus agressiebeheersing te volgen”, zegt zijn advocaat. De zaak wordt voortgezet op 9 maart.