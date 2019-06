Man (20) riskeert 18 maanden cel in beroep na inbraak in riante villa Jeffrey Dujardin

27 juni 2019

17u15 0 Kortrijk Een 20-jarige man uit Moeskroen riskeert 18 maanden cel in beroep voor een diefstal in een villa in Kortrijk. De man kreeg in eerste aanleg 18 maanden cel en een boete van 800 euro. Hij ontkent de feiten.

De man brak in 2017 met enkele kompanen binnen in een riante villa in Kortrijk. De familie die er woonde was bezig met een verhuis. Ze stalen zilverwerk, kandelaars, dure kledingstukken, juwelen en handtassen. Goed voor 30.000 euro aan buit. Die staken ze in reistassen. De procureur-generaal in beroep vraagt de bevestiging van straf. “De woonst van de beklaagde was de uitvalsbasis. Het gaat hier duidelijk om een bende, ze wisten wat ze moesten meenemen. De goedkope spullen lieten ze liggen.” De advocaat van de man vroeg een werkstraf. “Mijn cliënt was niet aanwezig op de feiten. Er lagen inderdaad twee riemen van Hermès in de woonst, die afkomstig waren van de diefstal. Dit was een afrekening binnen de familie meer niet.” Ook de man ontkent de feiten. “Ik heb er niks mee te maken.” Uitspraak op 11 september.