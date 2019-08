Mama schrapt bestraling om baby te beschermen: “Ook ik loop bijna geen risico” Verwijderen van tumor volstaat, dankzij mild type borstkanker Peter Lanssens

28 augustus 2019

12u46 0 Kortrijk Tiene Castelein (40) uit Kortrijk valt van de ene emotie in de andere. Enkele weken nadat ze een kwaadaardige tumor liet wegnemen, ontdekte de advocate dat ze zwanger is. Meer nog: ze is al zwanger sinds kort voor de diagnose van borstkanker. De mama liet geplande bestraling als nabehandeling vallen, om de zwangerschap zonder risico voor de baby te kunnen verderzetten. “Wat perfect kan omdat ik veel geluk had met het mild type borstkanker”, zegt ze. “Het risico op herval is bijna nihil. Mijn partner en ik maken zo onze kinderwens toch waar.”

Toen de borstkanker in april tijdens een routinecontrole werd ontdekt, wist Tiene Castelein nog niet dat ze zwanger is. De mama van Gust (8) liet zich op 30 april opereren in het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk. Waarbij een kwaadaardige tumor met succes werd verwijderd. De zwangerschap, ze heeft met partner Tijl Delrue (38) nog een kinderwens, werd pas goed drie weken later ontdekt, op 23 mei. Groot dilemma, want vooropgestelde bestraling als nabehandeling voor de kanker opstarten kon niet omdat de risico’s voor de baby veel te groot zijn. “Het was een heel emotionele periode”, vertelt Tiene Castelein. “Een zwangerschap wordt ten stelligste afgeraden wanneer je de diagnose kanker krijgt. Maar ik was dus al zwanger net voor die diagnose.”

Ik had super veel geluk met het mild type kanker. De zwangerschap kan dus worden verdergezet. Ik word van nabij opgevolgd in AZ Groeninge. Zo wordt er elke maand een echo genomen van mijn borst. Tiene Castelein

Doorgedreven onderzoeken

Bestralen na de bevalling is ook geen optie, wegens weinig tot geen effect meer. “Het was dan ook een grote opluchting toen specialisten na doorgedreven onderzoeken in de ziekenhuizen AZ Groeninge in Kortrijk en UZ Gasthuisberg in Leuven uiteindelijk tot de conclusie kwamen dat de bestraling niet hoeft”, vertelt Tiene Castelein. “Zonder gevolgen voor mij omdat ik super veel geluk had met het mild type kanker. De zwangerschap kan dus worden verdergezet. Ik word van nabij opgevolgd in AZ Groeninge.”

De baby stelt het goed. De operatie en de voorbereidende onderzoeken hadden geen gevolgen voor haar ontwikkeling. We zijn heel blij met de komst van onze dochter, die begin januari verwacht wordt. Ook zoon Gust kijkt super hard uit naar de geboorte van zijn zusje. Tiene Castelein

Gelukzak

“Zo wordt er elke maand een echo genomen van mijn borst. Ik ben zeer tevreden over die opvolging. Op vandaag is alles ok. Ik voel me goed, met uitzondering van wat moeheid en enkele typische zwangerschapskwaaltjes. Ook de baby, we zijn net over halfweg de zwangerschap, stelt het goed. De operatie en de voorbereidende onderzoeken hadden geen gevolgen voor haar ontwikkeling. We zijn heel blij met de komst van onze dochter, die begin januari verwacht wordt. Ook zoon Gust kijkt super hard uit naar de geboorte van zijn zusje. Ik ben een gelukzak. Omdat de borstkanker vroeg ontdekt werd, het type kanker mild was en het parcours dat ik nu mag afleggen zowel voor mij als voor de baby gunstig is. Wat een meevaller dat de zwangerschap mag doorgaan. De mensen die het weten, leven erg mee. Ze zijn blij dat ze nu eindelijk eens over goed nieuws kunnen praten met mij. Hun steun is hartverwarmend. Het moreel zit goed. Ik moet na de bevalling wel nog vijf jaar medicatie nemen om de kans op herval tot een absoluut minimum te beperken, maar dat is het minste. Het komt helemaal goed.”

In september weer gemeenteraadsvoorzitter

Tiene Castelein maakt op maandag 9 september trouwens haar comeback in de gemeenteraad in Kortrijk. Ze stond sinds juni enkele zittingen haar bevoegdheden als voorzitter van de gemeenteraad aan partijgenoot en burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) af. “Ik voel me zeker goed genoeg om de draad terug op te pikken. In januari, februari en maart 2020 zal ik wel weer even verdwijnen uit de gemeenteraad. Om mijn zwangerschapsverlof op te nemen dan.”