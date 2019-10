Malafide reclameronselaars ontmaskerd dankzij advocate LSI

01 oktober 2019

13u24

Bron: LSI 2 Kortrijk Twaalf beklaagden moeten zich begin 2020 voor de rechter in Kortrijk verantwoorden voor het ronselen van reclame in een valse online adressengids. Ze maakten meer dan 100 slachtoffers, vooral kmo’s en bedrijven. Het was advocate Hilde tFelt uit Lovendegem die als eerste klacht indiende nadat ze zelf een overschrijvingsformulier in de brievenbus kreeg.

In de zomer en het najaar van 2015 vielen bij heel wat ondernemingen en zelfstandigen brieven in de bus waarin gevraagd werd te betalen voor een vermelding in de online adressengids op de site adressengids.vlaanderen. De brief ging uit van een uitgeverij Hostyn en gebruikte een (oud) logo dat sterk op dat van de Vlaamse overheid leek. “Zo’n brief viel ook bij mij in de bus, met een overschrijvingsformulier voor zo’n 300 euro”, vertelt advocate Hilde tFelt. “Ik had helemaal geen reclame in een adressengids besteld. Een kleine speurtocht op internet maakte al snel duidelijk dat dit niet koosjer was. Ik diende dan ook klacht in bij het parket. Blijkbaar is dat in de zaak voor de correctionele rechtbank in Kortrijk uitgemond. Ik zal me burgerlijke partij stellen. ” Na een onderzoek door het parket en de onderzoeksrechter moeten in totaal 12 beklaagden zich voor de rechter verantwoorden. Wellicht rekenden ze er op dat bedrijven zonder veel nadenken sowieso geld overschrijven als een uitnodiging tot betaling in de bus valt. Wie van de 12 beklaagden welke rol precies vervulde, zal tijdens het proces in Kortrijk duidelijk moeten worden.

De naam van de malafide reclameronselaar is ondertussen toegevoegd aan de zwarte lijst van de FOD Economie. De Vlaamse ombudsman en Unizo waarschuwden in het verleden ook al voor de praktijken.