Makelaar schittert als co-pilote: “Ideaal om dagelijkse stress van mij af te schudden” Nele Tassaert voor het eerst in 6 uren van Kortrijk Peter Lanssens

26 november 2019

06u44 0 Kortrijk Makelaar, vrouw en inwoner van Kortrijk. Die drie zaken in combinatie maakten van Nele Tassaert (42) de meest opvallende co-pilote tijdens de rally 6 uren van Kortrijk. En niét voor de show. Want ze werd in een Subaru Impreza tweede in divisie 12, samen met rallyrijder Gregory Vanovertveldt. “Uitrijden en proberen te winnen, ik dacht aan niets anders”, vertelt ze. “Angst? Helemaal niet. De adrenaline is net goed voor mij. Ik schud zo de dagelijkse stress van het werk van mij af.”

Ze moest maandag bekomen, na een slopende 6 uren. “Ik was emotioneel uitgeput, want ik heb er intens voor geleefd”, vertelt ze. Het was haar eerste deelname aan de 6 uren van Kortrijk, als co-pilote. Haar omgeving kent haar nieuwe hobby al. Maar voor veel mensen blijft het een verrassing. Want iedereen kent Nele vooral van haar job als zaakvoerster van Nele Tassaert Immobiliën. Blijkt dat haar talenten als co-pilote minstens even goed zijn.

Timing is belangrijk

“Als perfectioniste probeer ik me ook voor een rally tot in de puntjes voor te bereiden”, vertelt ze. “Mijn grootste troef is dat ik altijd rustig blijf. Ik breng die rust op de rallyrijder over, het werkt kalmerend. Angst heb ik niet. We zitten in zo’n rallywagen in een kooi hé, om ons te beschermen. Het is vooral voor bomen opletten. Ik maakte al eens een ongeval mee, ja. Tijdens de Rally van Staden knalden we tegen een duiker, in een beek. Maar dat bracht me niet uit mijn element. Ik was toen vooral kwaad omdat we niet meer verder konden rijden. Hoe het werkt? Elke piloot heeft een andere code. Dat zijn afspraken die je vooraf maakt, over hoe je een piloot informeert als co-pilote. Eigenlijk is vooral de timing belangrijk. Steeds op tijd communiceren, als je een bocht in gaat.”

Warm gevoel

Nele Tassaert deed haar eerste ervaring als co-pilote in 2018 op, met rallyrijder Michel Casseyas tijdens de TBR Rally in Roeselare. Ze had de microbe meteen te pakken en zit nu al aan tien rally-deelnames. De mooiste tot nu was haar eerste 6 uren van Kortrijk, afgelopen weekend, met rallyrijder Gregory Vanovertveldt. “Wat een warm gevoel om in je eigen stad te kunnen rijden. Ik ken ook alle organisatoren van de 6 uren”, vertelt ze. “Het was fijn om samen met Robbe Ghesquière van horecazaak Split een prevoorstelling met elf rallywagens te houden, in de Kapucijnenstraat aan de verlaagde Leieboorden. En tijdens de rally zelf kreeg ons serviceteam een plaats in de Jan Palfijnstraat. Recht voor de deur waar ik woon. Dat was de max. Het serviceteam van Eddy Van de Vivere, die onze divisie won tijdens de rally, zat er gewoon naast ons. De sfeer was bijzonder vriendschappelijk. We waren concurrenten, maar steunden elkaar. Zo hielp het serviceteam van Eddy Van de Vivere ons, toen we op een verbindingsweg tussen twee klassementsproeven pech hadden (een benzinelek, red.). Dat was fantastisch.”

In het donker door de bossen

Zelf aan een wagen sleutelen kan ze niet, met uitzondering van het vervangen van een wiel. “Daar heb je een serviceteam voor, om te sleutelen. Maar ik kijk wel al vooruit”, vertelt Nele Tassaert. “Ik wil in 2020 mijn CE-rijbewijs halen, voor trekker en oplegger. Ik vind dat ik dat moet kunnen, als je aan rally’s meedoet. En ik meen het hé, ik won al info bij de Kortrijkse Autorijschool in. Ik kijk ook al uit naar de Spa Legends, eind januari. Ik ben er co-pilote van Michel Casseyas. Twee dagen in het donker door de bossen. Het wordt gewoon zalig.”