Makelaar schenkt per verkocht pand 500 euro aan verenigingen tegen armoede Peter Lanssens

05 december 2019

12u53 24 Kortrijk Dekeyser.immo is momenteel De Warmste Makelaar. Tot eind januari wordt per verkocht pand telkens 500 euro verdeeld over verenigingen tegen armoede A’kzie en De Kier. “Ruim 10.000 Kortrijkzanen leven in armoede”, zegt Leopold Dekeyser. “Dat is veel te veel.”

Met onze actie zorgen we dat A’kzie en De Kier nog meer mensen in armoede helpen en coachen. Wie overweegt om zijn pand te verkopen, steunt hen via ons. Het kost je niets extra”, aldus Leopold Dekeyser. Bij De Kier in de Kapittelstraat bieden vrijwilligers een luisterend oor en financiële of materiële hulp aan. Ak’zie maakt mensen in armoede sterker. Grootste pijler van A’kzie is betaalbare vrije tijd aanbieden zoals dag- en zomeruitstappen. Het aanbod woningen van De Warmste Makelaar is terug te vinden op de site www.dekeyser.immo.