Make Belgium Great Again strijkt neer in Kortrijk met mysterieuze oproep: “Bel voor de deal van je leven” Joyce Mesdag

10 juli 2020

08u15 25 Kortrijk Wie vandaag door het centrum van Kortrijk wandelt, zal er niet naast kunnen kijken: op verschillende plekken in het straatbeeld zie je een oproep om een gsm-nummer te bellen en de ‘deal van je leven’ te doen. Het gaat om een campagne van het VTM-programma Make Belgium Great Again om mensen te overtuigen zich te laten registreren als orgaandonor.

Frances Lefebure en haar team trokken vannacht, samen met burgemeester Vincent Van Quickenborne en schepen Ruth Vandenberge, door de Kortrijkse straten om tags te sprayen op straat, banners uit te hangen en kaartjes te droppen in brievenbussen. De boodschap? “Bel naar 0491 75 71 63 voor de deal van uw leven”. Wie belt naar het nummer, krijgt te horen hoe je je kan laten registreren als orgaandonor. Het verslag van hun uitstap zie je vanavond om 21.05 uur op VTM.

“In 2018 deden we met het VTM-programma Make Belgium Great Again een eerste grote actie om zoveel mogelijk mensen te overtuigen zich te registreren als orgaandonor”, zegt Frances Lefebure. “Met succes, want in dat jaar hebben er zich uiteindelijk meer dan 85 000 mensen geregistreerd als orgaandonor. Maar dat kan nog beter. Sinds deze maand kan je je ook online laten registreren als orgaandonor, en dat leek ons een ideale gelegenheid om nog eens een oproep te doen.”

Koploper

Kortrijk bleek de ideale uitvalsbasis voor de opnames voor die oproep. “Kortrijk is koploper qua registraties, onder meer omdat het stadsbestuur daar zelf zoveel inspanningen voor doet”, zegt Frances Lefebure.

“We hebben inderdaad al 6860 inwoners die zich hebben laten registreren als orgaandonor, en zijn daarmee koploper”, zegt schepen Vandenberge. “Dat is inderdaad geen toeval dat Kortrijk het zo goed doet. Bij ons kan het al sinds 2019 online, en we hebben ook een aantal registratiedagen georganiseerd waarbij we, bijvoorbeeld tijdens de verkiezingen of de opendeurdag van het ziekenhuis, een standje optrokken waar mensen zich konden laten registreren.”

Drijfveer

Van Quickenborne legt Frances uit voor de camera wat zijn persoonlijke drijfveer is om daar zoveel energie in te stoppen. “Ik heb een vriend die een tijdje geleden een nieuwe nier heeft gekregen. Die heeft echt jaren op de wachtlijst gestaan voor er een nier beschikbaar was. Dat moet beter kunnen.”

“Eigenlijk is het een beetje onze bedoeling om er een soort van concurrentiestrijd van te maken, tussen de steden en gemeenten, om het grootste aantal registraties te hebben”, zegt Frances. “Het uiteindelijke doel: zoveel mogelijk registraties hebben.”

Kortrijk by night viel Frances alvast in de smaak. “Ik ben hier ooit nog eens geweest, maar ik kan me niet meer herinneren wanneer. Ik ben aangenaam verrast, Kortrijk is best wel mooi, en een hele nette stad.”