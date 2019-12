Magische wandeling steunt schooldirecteur Klaas: “Opbrengst naar liga die mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen helpt” Peter Lanssens

13 december 2019

18u45 32 Kortrijk Klaas Vandommele (52) uit Marke, directeur van freinetschool De Levensboom, is goed negen maanden na een zware valpartij met de fiets nog altijd aan het revalideren in het UZ in Gent. Hij heeft een ernstig hersenletsel. Om Klaas en zijn familie een hart onder de riem te steken en NAH – die liga zet zich voor mensen met niet-aangeboren hersenaandoeningen in – te steunen, houdt De Levensboom op zaterdag 14 december een magische winterwandeling in Marke.

De magische winterwandeling, die de deelnemers spontaan aan het glimlachen zal brengen, start vanaf 17 uur in het kabouterdorp op het Lieven Bauwensplein 12 in Marke. Elfen zullen er een geweldig spektakel voor jong en oud brengen, in een sfeer vol licht en klank. Het parcours is ongeveer 2,5 kilometer lang. Dat is een uurtje stappen. Om 21.30 uur volgt er een slotspektakel.

Magische markt en warmste bar

Wie geen zin heeft in een wandeling, kan er ook een magische markt met zelfgemaakte spulletjes van de kinderen en/of de warmste bar vol spijs en drank bezoeken. Alle vrijwillige bijdrages gaan in het kader van De Warmste Week rechtstreeks naar de NAH-liga. “Wij kabouters doen dit niet zomaar, maar voor Klaas”, zeggen de organisatoren. “Een Markenaar in hart en nieren, directeur van onze school, die maanden geleden hard ten val kwam met zijn fiets. We willen hem allemaal heel hard steunen.” Meer info staat op www.magischewinterwandeling.be of op de gelijknamige Facebookpagina.