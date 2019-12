Maar liefst 47.000 euro voor onderwijsproject voor straatkinderen: ‘Deze was voor onze vrijwilligster Saskia, die dit jaar is overleden’ Joyce Mesdag

21 december 2019

22u11 0 Kortrijk Met meer dan 600 wandelaars en fietsers waren ze: sympathisanten van de organisatie Mobiele School die naar Kortrijk wandelden of fietsten, vanuit Deinze, Lille of Brussel. Voor de zevende keer al, maar dit jaar vooral ter ere van een van de drijvende krachten achter de organisatie. Saskia overleed dit jaar aan een hersenbloeding. “Dit was voor haar”, zeggen Lieselotte Vancoillie en Els Lenaerts.

Dankzij de organisatie Mobiele School zijn er 56 mobiele schooltjes die in 29 landen tot bij straatkinderen trekken om ze les te geven. Ze leren er lezen en schrijven en rekenen, maar de lessen snijden ook andere thema’s aan: seksualiteit, hygiëne, omgaan met agressie. “Het leerprogramma wordt altijd afgestemd op de noden van de straatkinderen op die welbepaalde plaats”, leggen Lieselotte Vancoillie uit Temse en Els Lenaerts uit Koekelberg uit.

Uiteraard kost de werking ook centjes, en onder meer met de Warmste Week wordt er duchtig geld ingezameld. Voor het zevende jaar op rij al wandelden of fietsten sympathisanten naar de Warmste Week. Dit jaar was de eindbestemming dus Kortrijk. Met meer dan 600 waren ze, en ze lieten zich daarbij ook sponsoren. Voor het zevende jaar op rij mochten de vrijwilligers van Mobiele Scholen voor de microfoon op het podium komen vertellen hoeveel hun actie dit jaar heeft opgebracht. Bijna 47.000 euro, wisten Lieselotte en Els Lenaerts Eva De Roo te vertellen.

“Deze editie was voor ons toch wel extra bijzonder”, vertelt het tweetal. “Saskia, een van de sterke wielen aan onze Mobiele Scholen, is dit jaar overleden. Heel plots, aan een hersenbloeding. We missen haar heel erg. Ze was echt iemand die kon enthousiasmeren. Ze zorgde voor verbondenheid. Ze zorgde ervoor dat het niet regende.”

Toen ze de vraag kregen wat Saskia ervan zou denken dat ze daar op het podium konden vertellen hoeveel geld ze hadden ingezameld, wisten ze meteen het antwoord. “Ze zou het eigenlijk niet zo leuk vinden dat we over haar praten. Vertel liever wat over Mobiele Scholen, zou ze zeggen.”

Mobiele Scholen bereikte vorig jaar 75000 straatkinderen over de hele wereld.