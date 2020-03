Maandagochtend: geen kat in het station in Kortrijk Peter Lanssens

16 maart 2020

07u52 120

Maandagochtend, omstreeks 7.30 uur, in het anders zo drukke station van Kortrijk. Geen kat te zien, met uitzondering van een enkeling hier en daar. Of hoe de oproep van virologen om niet op elkaar gepakt het openbaar vervoer te nemen, momenteel zeer goed wordt opgevolgd in het Kortrijkse. Houden zo! Aan allen: beperk in deze coronacrisis zo veel mogelijk alle rechtstreekse sociale contacten. Goeie moed!