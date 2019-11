Maand rijverbod voor spookrijden met bromfiets op R8 na Kuurne-Brussel-Kuurne LSI

07 november 2019

14u47

Bron: LSI 1 Kortrijk Een 60-jarige bromfietsster uit Bavikhove (Harelbeke) moet een maand haar rijbewijs inleveren. Ze moet ook een boete van 800 euro betalen.

De politierechter in Kortrijk veroordeelde Dorine B. omdat ze op 3 maart na de wielerwedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne met haar bromfiets in Bissegem (Kortrijk) langs de Kortrijkse ring R8 met haar bromfiets tegen een voertuig botste. De vrouw was aan het spookrijden op de ringweg en was duidelijk onder invloed van alcohol. Ze kon geen verklaring geven waarom ze aan het spookrijden was.