Maand rijverbod voor kabinetsattaché van burgemeester na dronken sturen LSI

26 november 2019

13u40

Bron: LSI 0 Kortrijk Eén van de kabinetsattachés van Kortrijks burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld– Team Burgemeester) heeft voor de politierechtbank een rijverbod van één maand en een boete van 800 euro gekregen voor dronken sturen.

Op 9 mei 2019 kon Sander M. in zijn eigen Sint-Rochusstraat in Kortrijk al slapend achter het stuur van zijn wagen betrapt worden. De motor was nog in werking. De agenten slaagden er met moeite in hem wakker te krijgen. “Toen dat toch lukte en ze een alcoholtest wilden afnemen, viel hij opnieuw in slaap”, aldus de openbare aanklager. “Hij was overduidelijk dronken. Met zo’n functie zou hij toch een beter voorbeeld moeten geven.” Uiteindelijk toonde de alcoholtest bijna 2 promille alcohol in het bloed. Voor M. was het zijn eerste misstap. De politierechter hield daar rekening mee en legde geen alcoholslot op. Hij achtte het dronken rijden wel bewezen. De advocaat van M. zocht geen excuses en erkende de fout.