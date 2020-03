Maand rijverbod voor dronken en te snelle student: “een jeugdzonde” LSI

12 maart 2020

12u38

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 19-jarige student uit Spiere-Helkijn moet de auto één maand langs de kant laten staan. De politierechter in Kortrijk veroordeelde hem tot het rijverbod en een boete van 800 euro omdat hij te snel reed en dronken achter het stuur zat.

Op 3 november 2019 merkte een politiepatrouille Thibaut W. aan hoge snelheid op in een zone 30 in Kortrijk. Bij controle bleek de jonge Vives-student ook veel te veel gedronken te hebben. De alcoholtest leverde maar liefst 2,44 promille op. W. zag zijn rijbewijs al voor 15 dagen onmiddellijk ingetrokken. Vooraleer hij opnieuw achter het stuur zal mogen kruipen, zal hij nog opnieuw moeten slagen voor zijn theoretisch examen. Een alcoholslot legde de politierechter niet op omdat het voor W. zijn eerste inbreuk was. “Een jeugdzonde”, omschreef zijn advocaat het.