Maand rijverbod en alcoholslot voor trucker met 2,35 promille achter stuur LSI

12 september 2019

16u18

Bron: LSI 1 Kortrijk Op een doordeweekse donderdagnamiddag is in Kortrijk een 52-jarige vrachtwagenchauffeur met 2,35 promille uit het verkeer gehaald.

Dat gebeurde op 21 februari 2019. Trucker Rudy G. kreeg donderdag van de politierechter een rijverbod van één maand en krijgt een alcoholslot opgelegd gedurende een jaar. G. liep langs de President Kennedylaan in Kortrijk tegen de lamp bij een controle op overlading. Om 15 uur in de namiddag bleek G. 2,35 promille alcohol in het bloed te hebben. “Iets gedronken bij een klant”, luidde zijn uitleg. Het deed bij de politierechter de wenkbrauwen fronsen, vooral omdat G. in 2004 al eens betrokken was bij een dodehoekongeval met zijn truck. Hij moet ook een boete van 800 euro betalen.