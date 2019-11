Maand rijverbod en alcoholslot voor bodybuilder die rijdt met 2,25 promille LSI

21 november 2019

13u40

Bron: LSI 0 Kortrijk Een 30-jarige automobilist moet van de politierechter in Kortrijk een maand zijn rijbewijs inleveren en een boete van 1.000 euro betalen. Een jaar lang mag hij enkel sturen als er een alcoholslot in zijn wagen is geïnstalleerd.

Op 16 mei 2019 kwam Kevin G. in Kortrijk met zijn wagen tegen een betonnen middenberm terecht. Hij bleek maar liefst 2,25 promille alcohol in het bloed te hebben. “Hij werd verschalkt door zijn eigen lichaam”, pleitte zijn advocaat. “Als bodybuilder had hij net een zeer streng dieet gevolgd om deel te nemen aan een wedstrijd. Enkele pintjes hadden een grotere impact dan hij zelf kon inschatten. Hij was zo geschrokken dat hij meteen psychologische hulp zocht.” “Ik besef dat zoiets echt niet kan”, zei de man. Omdat het niet de eerste keer was dat hij zich voor een politierechtbank moest verantwoorden, legde de politierechter hem toch een alcoholslot op.