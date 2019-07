Maak kennis met eerste vegan tattoo shop in West-Vlaanderen: “We gebruiken geen dierlijke producten” Zaakvoerster Cindy Frey is zelf al 27 jaar veganist Peter Lanssens

24 juli 2019

08u26 0 Kortrijk Cindy Frey Tattoo Studio is de eerste vegan tattoo shop in West-Vlaanderen. Er wordt in de shop niets gebruikt met dierlijke producten in. “De tijd is rijp om het extra te promoten. Er zijn steeds meer veganisten. Die ook voor het milieu aandacht vragen. Zo zijn de handschoenen die de tatoeëerders bij ons gebruiken honderd procent biologisch afbreekbaar”, zegt Cindy Frey (43).

Er zijn momenteel zo’n 20.000 veganisten in onze provincie. Veganisten zijn strenger dan vegetariërs door naast vlees en vis ook geen dierlijke producten te eten zoals melk, boter, eieren en honing. En producten te weren die uit delen van dieren voortkomen zoals gelatine, leer, bont en wol. Veganisten zijn tegen dierenleed en vragen aandacht voor de klimaatproblematiek. Cindy Frey, al 27 jaar veganist, speelt daar op in met haar vegan tattoo shop in de Gasstraat op Overleie in Kortrijk. Zo wordt er daar geen tatoeage-inkt gebruikt met kleurstoffen van dierlijke afkomst in. De vaseline voor nazorg van tattoos, transferpapier om designs op te zetten, stencils, removers tot zelfs schuim om een tattoo schoon te maken, er zitten nergens nog dierlijke producten in. “Ik doet het al een tijdje en kom er nu nog meer mee naar buiten omdat er steeds meer mogelijkheden zijn”, vertelt Cindy.

Toen ik destijds zelf veganist werd, was het absoluut nog niet populair en moest ik me altijd verdedigen. De tijden zijn veranderd. Nu willen mensen mijn verhaal horen. Vandaar ook mijn beslissing voor een vegan tattoo shop. Cindy Frey

Multinationals

“Vegan komt heel snel op, zelfs bij multinationals. Kijk naar Unilever, waar bekende ijsmerken zoals Magnum en Ben & Jerry nu een veganistische variant hebben. Voedingsreus Nestlé werpt zich ook op vegans. Veganisme is in landen zoals Engeland en de USA mainstream aan het worden. Het breekt ook in grote steden door. Zo heb je nu 67 vegan restaurants in Parijs. Terwijl er daar nog maar tien jaar geleden geen enkele was. Toen ik destijds zelf veganist werd, was het absoluut nog niet populair en moest ik me altijd verdedigen. De tijden zijn veranderd. Nu willen mensen mijn verhaal horen. Vandaar ook mijn beslissing voor een vegan tattoo shop.”

Ik wil Kortrijk nog meer ‘veganizen’. Door in 2020 een volksfeest te houden, samen met lokale handelaars die veganistische producten (willen) verkopen. Cindy Frey

Vegan volksfeest

Toch blijft er ook wel scepsis rond veganisme. Zo moet je als veganist extra aandacht hebben voor vitamine B12 en je opname van ijzer, eiwitten en calcium in balans houden. “Wie veganist is, heeft een gezonde levenswijze”, vindt Cindy Frey. “Ik ben de voorbije 27 jaar nog nooit echt ziek geweest. Ik sta ook niet te mager, zoals mensen wel eens van veganisten beweren. En ik ben een hele fitte mama, die per week tot 40 kilometer loopt. Ik voel me heel goed. Het zijn net de niet-veganisten die meer risico lopen. Zo wordt zuivelrijke voeding aan kanker gelinkt, om maar een voorbeeld te geven. Ik wil Kortrijk nog meer ‘veganizen’. Door in 2020 een volksfeest te houden, in samenwerking met lokale handelaars die veganistische producten (willen) verkopen.”

Dierenrechtenorganisaties

Cindy Frey en haar team hielden zaterdag een ‘vegan flash day’ in de tattoo shop. Je kon er kiezen uit 132 designs rond veganisme, natuur en dieren. “De mensen kwamen tot uit Tongeren. We zetten uiteindelijk zestien tattoos”, zegt Cindy Frey. “Er gaat 35 procent van de opbrengst van de ‘vegan flash day’ of 650 euro naar dierenrechtenorganisatie Bite Back.” Wie er niet bij kon zijn: Cindy Frey trekt op woensdag 31 juli naar het winkelcentrum K. Waar ze op The Eyeopener van 12 tot 15 uur zal spreken over haar jarenlange ervaringen als veganist. The Eyeopener is een evenement van dierenrechtenorganisatie All For Animals en Save Movement Belgium. Dat is een netwerk dat actie onderneemt en aandacht vraagt voor dieren in de industrie. Tot slot nog een tip: Cindy Frey post op haar Facebookpagina Cindy’s Vegan World tips en nuttige info over de lancering van de nieuwste vegan producten.