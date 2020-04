LUX festival toont optredens van dj’s live op Facebook Peter Lanssens

14 april 2020

LUX is door de coronacrisis op zaterdag 23 mei geannuleerd in Rollegem. Of toch niet helemaal. “We waren klaar om ook van deze vierde editie een topfestival te maken. Veel mensen keken er naar uit. We laten het daarom niet helemaal aan ons voorbijgaan. We houden ‘LUX in den hof’”, zegt mede-organisator Arne Demyttenaere. Concreet: de dj’s gaan op 23 mei vanuit hun eigen huis optreden. Die optredens zal je live op de Facebookpagina van LUX festival kunnen volgen. Zo kan je in je eigen tuin alsnog een feestje bouwen. “Het zou leuk zijn mochten de mensen LUX zo toch massaal vieren”, zegt Arne Demyttenaere. “De dj’s zijn alvast superenthousiast.”