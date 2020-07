Lunch Garden lanceert takeaway Joyce Mesdag

06 juli 2020

16u03 0 Kortrijk Restaurantketen Lunch Garden, die in onze regio vestigingen heeft in Kortrijk en Sint-Ellois-Vijve, pakt uit met een takeaway-service. Bestellen kan via een app.

“De heropening is vlot verlopen de laatste weken”, zegt Ann Biebuyck, CEO Lunch Garden. “Klanten komen met plezier terug naar de restaurants en we zijn er in geslaagd om iedereen in een veilige omgeving te ontvangen. Vandaag gaat Lunch Garden zelf nog een stapje verder om in te spelen op de huidige context. We lanceren het takeaway-aanbod via Ord’r in onze restaurants, zodat onze klanten voortaan ook thuis kunnen genieten van hun favoriete gerechten.”

De gratis Ord’r-app is heel eenvoudig te downloaden via Google Play of de Apple Store. “Je hoeft enkel je bestelling te plaatsen, het afhaaluur aan te geven en je bestelling gaan halen bij het Lunch Garden restaurant van je keuze. Natuurlijk kan je ook ter plaatse je take-away bestellen. Lunch Garden geeft de maaltijden mee in een duurzame verpakking. Met dit initiatief wil Lunch Garden graag haar bijdrage leveren aan een beter milieu.”