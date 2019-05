Luc Vanden Bussche (64) krijgt 25 jaar cel voor gruwelijke moord op vriendin Lieven Samyn

23 mei 2019

20u25 58 Kortrijk De 64-jarige man uit Kortrijk die in de nacht van 27 op 28 mei 2017 in haar appartement aan de Waterpoort in Kortrijk zijn vriendin Alia Belromari (56) wurgde, opensneed en haar hart uithaalde, is veroordeeld tot 25 jaar effectieve celstraf voor moord. Dat besliste het hof van assisen in Brugge. “Hij wachtte tot ze door de alcohol en pillen stevig sliep om haar met de riem van haar kamerjas te wurgen”, aldus de volksjury. “De daden getuigden van een hallucinante gruwelijkheid.”

De jury geloofde de versie van Luc Vanden Bussche en zijn advocaten niet: Hij zou woest geworden zijn na een discussie waarbij Alia hem contact met zijn 15-jarige dochter verbood. “Hij wachtte tot ze sliep omdat hij wist dat Alia zich in wakkere toestand hevig verzet zou hebben”, aldus de jury. Tijdens het proces was gebleken dat Alia niet haar vertrouwde één slaappil maar 5 tot 6 pillen in haar bloed had. Voorbedachte rade dus.

Koudbloedig

Volgens advocaat Jef Vermassen, die als burgerlijke partij de belangen van Alia’s dochter verdedigde, pleegde Luc Vanden Bussche de moord ‘koudbloedig’ omdat ze seks met hem weigerde. Hij maakte brandhout van de motieven die Vanden Bussche doorheen het onderzoek zelf had gegeven: hij deed het niet op vraag van Alia omdat ze het leven moe was door financiële problemen of haar handicap (Alia was een softenonbaby en had te korte armpjes, red.).

“Ze was een levenslustige vrouw, had nog plannen en geen schulden meer”, zo vatte Vermassen tal van getuigenissen van de voorbije week samen. “De vrees dat hij zijn dochter niet meer zou zien omdat Alia hem dat verbood? Alia zag dat kind graag, ze maakte lekker eten voor haar. Ten einde raad omdat ze over hem roddelde? Alia sprak over hem geen kwaad.”

Seks geweigerd

Vermassen ging het échte motief in het duistere kantje van Vanden Bussche zoeken. “Hij camoufleerde zijn alcoholprobleem voor zijn werkgever, bedroog zijn eerste echtgenote maandenlang én er is bij de huiszoeking een foto van een masturberende Luc gevonden. Hij had al meerdere keren bij Alia aangedrongen om seksuele handelingen uit te voeren die ze niet wou. Toen Alia die seks weigerde, rijpte bij hem het plan om haar te doden. Hij gaf haar te veel slaappillen en sloeg daarna toe. Niet omdat ze het had gevraagd en omdat ze een voorliefde had voor het oude Egypte en Toetanchamon, wiens hart geplet werd door een strijdwagen. Bij de oude Egyptenaren was het hart heilig. Een onmenselijke daad. Met het horrorbeeld van haar dode moeder op het netvlies gebrand moet haar dochter nu verder.”

De verdediging van Luc Vanden Bussche had de doodslag bekend maar moord betwist. “Er was geen beredeneerd plan vooraf”, aldus zijn advocaat Hans Beerlandt. “Hij is dus geen koele, beredeneerde moordenaar. Wel vriendelijk en behulpzaam, een harde werker met een blanco strafregister. Dat hij het lichaam na de wurging nog opensneed en haar hart uithaalde, is geen extra argument. Luc dacht dat ze wél al dood was en Toetanchamon is wel degelijk zonder hart begraven. Hij heeft nooit beseft met wat hij bezig was, met een alcoholpercentage van 2,5 promille. Door de vele drank van de voorbije jaren was zijn geheugen al serieus verminderd.”

Geen antwoord

Enig seksueel motief bleef Vanden Bussche ontkennen. De openbare aanklager bleef het Vanden Bussche kwalijk nemen dat hij het echte motief niet onthulde. “Je moest maar op één vraag antwoord geven. Dan had ik jouw spijt geloofd”, aldus Tom Janssens. Hij vroeg 23 jaar cel, de jury was strenger en gaf 25 jaar.

Alia’s dochter Chana uit Menen reageerde tevreden op de uitspraak. “Het leed dat mijn moeder is aangedaan, is erkend, dat is het belangrijkste”, zei ze. “Hij zal oud zijn als hij vrijgelaten wordt.”