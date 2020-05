Louis’ Tattoo Boutique neemt doorstart in nieuw jasje Peter Lanssens

18 mei 2020

17u16 42 Kortrijk Tattoo-artiesten krijgen van de Nationale Veiligheidsraad groen licht om vanaf deze week hun shops te heropenen. Bij Louis’ Tattoo Boutique in het winkelwandelgebied in Kortrijk maakten ze van de voorbije lockdown gebruik om de benedenverdieping van de shop grondig te laten vernieuwen. “Het ruwe en industriële nieuwe interieur voelt huiselijk en warm aan”, vertelt zaakvoerder Louis Gürke. De werken zijn uitgevoerd door Outdoor Projects van Wout De Jaegher.

“Het was een ideaal moment om de zaak op te frissen, want we zitten nu drie jaar in de Steenpoort. Binnenhuisarchitect Henryk Virabian werkte de plannen uit. Zo hebben we nu ook een tekentafel, voor alle tattoo-artiesten die bij ons werken. Het geheel voelt verder veel ruimer en meer klassevol aan. We werken post-corona enkel op afspraak. Elke klant komt alleen en liefst stipt op tijd. Wie ziek is of symptomen heeft, blijft thuis. Elke klant draagt een mondmasker, raakt niets aan en respecteert de regels rond ‘social distancing’.”

“Een tattoo-artiest of onze shopmanager Simon Leleu opent de deur voor elke klant en vraagt elke klant om de handen te ontsmetten. Persoonlijke spullen zoals smartphone, portefeuille en sleutels moeten in een tas op de grond staan. Na het plaatsen van elke tattoo wordt alles grondig gereinigd en ontsmet en moet de klant nog een keer de handen wassen. Ook de tattoo-artiesten zijn voorbereid: zo dragen ze mondmaskers en handschoenen.”

“We hebben al afspraken tot midden september en werken zeven dagen op zeven om alles te kunnen bolwerken. We hopen dat iedereen zich aan de regels houdt. Zodat we snel terug naar een normale levensstijl kunnen gaan.”