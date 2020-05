Looppiste Olympiadeplein krijgt onderhoud: “Het resultaat mag er zijn” Peter Lanssens

04 mei 2020

17u58 2 Kortrijk De sportdienst van Kortrijk heeft onderhoudswerken uitgevoerd op de looppiste op het Olympiadeplein in Marke. De looppiste, niet meer van de recentste, heeft elk jaar een onderhoud nodig voor een nieuw trainingsseizoen van Atletiekbeweging Marke. “We laten nu nagaan hoe de piste ook grondig kan gerenoveerd worden. Zodat Atletiekbeweging Marke de piste ook tijdens de winter kan gebruiken”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

Tot dan blijft onderhoud nodig. Zeker om gewapend te zijn tegen regenperiodes. Daar waren eerder klachten over. De piste en omgeving zijn onkruidvrij gemaakt, gevolgd door frezen en opvoeren van de piste met gemalen rode baksteen. Nadien is de piste mooi effen gemaakt. “Het resultaat mag er zijn”, zegt schepen Vandendriessche. “De regenval van de voorbije week was een test. De piste kan de neerslag voldoende slikken.”

“Er is goed werk geleverd, de piste is opnieuw in een degelijke staat”, zegt trainer Romain Ossieur van Atletiekbeweging Marke. “De schepen luisterde naar onze verzuchtingen en is een man van zijn woord. We kijken nu reikhalzend naar de renovatie van onze piste uit en hopen dat die er zo snel mogelijk komt”, aldus Ossieur. Tot slot, maar niet onbelangrijk: in tijden van corona mag je de atletiekpiste niet zomaar gebruiken. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over een beperkte heropening. Wie er meer over wil lezen: klik hier.