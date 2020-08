Loofstraat (even) dicht voor vellen van bomen Peter Lanssens

28 augustus 2020

De firma Vancamelbeke uit Kuurne velt op zaterdag 29 augustus enkele bomen, met behulp van een kraan. Dat gebeurt in de Loofstraat, op een strook tussen de Condédreef en de Sint-Sebastiaanslaan. De Loofstraat is in die zone tijdens de werken onderbroken voor het verkeer. Je kan lokaal omrijden via de Beverlaai en de Sint-Sebastiaanslaan enerzijds en via de Sint-Sebastiaanslaan, Burgemeester Pyckestraat en Condédreef anderzijds.