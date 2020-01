Loofstraat dag dicht voor bouw nieuwe Delhaize Peter Lanssens

09 januari 2020

14u47 5

Aannemer Stadsbader is op vrijdag 10 januari in de Loofstraat aan de slag, in het kader van de bouw van de nieuwe Delhaize Sint-Rochus. Het is noodzakelijk dat de straat een dag afgesloten wordt, met uitzondering van grote leveringen. De Loofstraat gaat vrijdag dicht op een strook tussen de Pater Beckstraat en de Doorniksewijk. Het verkeer kan lokaal wel omrijden. Er zijn omleidingen via de Doorniksewijk, Burgemeester Pyckestraat en Pater Beckstraat en via de Doorniksewijk, Walle en Condédreef.