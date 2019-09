Loofstraat afgesloten van 10 tot 27 september Joyce Mesdag

06 september 2019

Van dinsdag 10 september tot en met vrijdag 27 september werkt de firma Stadsbader uit Harelbeke in de Loofstraat. Het betreft werken in het kader van de heropbouw Delhaize Sint-Rochus. Hierdoor is de Loofstraat, tussen Doorniksewijk en Pater Beckstraat, gedurende deze periode afgesloten voor het verkeer. Auto’s en fietsers volgen een omleiding via de Doorniksewijk, Wandelweg, Minister Tacklaan, Bloemistenstraat, Pater Beckstraat en in de andere richting via Pater Beckstraat, Bloemistenstraat, Minister Tacklaan, Doorniksewijk. Voetgangers mogen door. Handelaars blijven bereikbaar.