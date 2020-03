Lokaalmarkt Heule houdt verjaardagsacties: “Win je kasticket terug” Peter Lanssens

18u40 0 Kortrijk In het ondernemersdorp Muster in Heule vind je sinds een jaar elke zaterdag vers vlees, groenten en brood van plaatselijke landbouwers en producenten en ook exotische specialiteiten. Om de eerste verjaardag van Lokaalmarkt Heule te vieren, begint op zaterdag 7 maart de actie ‘Win je kasticket terug’.

Je kan drie zaterdagen lang je kasticket in een bus stoppen. De derde week wordt daar een gelukkige uit getrokken. Die de waarde van dat kasticket terugwint. Er zijn ook de hele maand activiteiten voor kinderen, er zijn twee degustaties van lokale bieren en er valt van alles te proeven. Hoogtepunt is een verjaardagsfeestje op 21 maart. Het zijn de vrijwilligers van de vzw Stadsboerderij Kortrijk die zich in Heule achter de overdekte boerenmarkt met bar en kinderhoek zetten. “Lokaalmarkt Heule is niet te vergelijken met Eule Mart”, zegt voorzitter Bart Boone. “Bij ons draait bijna alles rond voeding en korte keten. Je komt in contact met de mensen die instaan voor wat er op je bord komt. Terwijl de producenten een eerlijke prijs krijgen voor hun werk. Dat is zowel voor de klanten als voor de standhouders interessant.”

Tzatziki en paella

De coördinator van Lokaalmarkt Heule is Olivier Marescaux: “Dat de producenten zelf in hun kraam staan, heeft als extra voordeel dat alles supervers is. Toch is niet alles lokaal geproduceerd. Er is een afspraak met de stad Kortrijk om ook breder te gaan, met in Heule verder Griekse, Italiaanse en Spaanse producten. Ook daar hebben we oog voor de korte keten. Want er komen zo weinig mogelijk tussenpersonen aan te pas. En die standhouders brengen hun eigen bereidingen mee. Zo vind je bij ons bijvoorbeeld ook verse tzatziki en paella”, aldus Marescaux. Lokaalmarkt Heule is elke zaterdag van 9 tot 12 uur in Muster in de Stijn Streuvelslaan 45. De bar is langer open. Info: www.lokaalmarkt.be. Info over het feestprogramma: facebook.com/lokaalheule.