Lokaal dienstencentrum De Villa houdt opendeurweekend in Sint-Janswijk Peter Lanssens

09 januari 2020

14u46 3 Kortrijk Lokaal dienstencentrum De Villa van vzw De Korenbloem houdt een opendeurweekend in de gerenoveerde villa Lauwers op het Sint-Jansplein 13. De opendeurdag vindt plaats op zaterdag 11 januari van 9 tot 18 uur en op zondag 12 januari van 8 tot 18 uur.

LDC De Villa is een open ontmoetingsplaats voor mensen uit de buurt. Buren, verenigingen en organisaties kunnen er terecht. Je kan er ook zalen huren. De Villa organiseert allerlei activiteiten. En er worden in het LDC diensten aangeboden zoals warme maaltijden, een kapper en een manicure-pedicure. Ook een bad of douche en een massage behoren tot de mogelijkheden. Het opendeurweekend zet de werking in de kijker. Zaterdag staan gratis workshops centraal. Om zo kennis te maken met een aantal activiteiten die in 2020 in De Villa aangeboden worden. De nadruk ligt op gezonde voeding, lichaamsbeweging, creativiteit en kennismaken met apps zoals Stocard (spaarkaarten in mobiele portemonnee bundelen, red.). Inschrijven voor de workshops kan nog: tel. 056/28.81.81 of devilla@dekorenbloem.net. Op zondag kan je genieten van een ontbijt en wandeling in de buurt. ’s Namiddags volgt een dessertbuffet en kinderanimatie, voorzien door de Gezinsbond. Je kan verder doorlopend kennismaken met het activiteitenaanbod van LDC De Villa en de diensten van De Korenbloem.

Nieuwe openingsuren en nieuwe centrumleidster

De openingsuren zijn op vraag van gebruikers trouwens aangepast. Lokaal Dienstencentrum De Villa is nu tijdens weekdagen en ook op zondag telkens open van 13.30 tot 18 uur. Jacy De Volder, jaren in de leefgroepwerking van het vlakbij gelegen woonzorgcentrum De Korenbloem actief, is de nieuwe centrumleidster van LDC De Villa. Zij neemt de fakkel over van Stef Vandommele en leidt voortaan de werking in De Villa goeie banen.