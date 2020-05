Lockdown hakt zwaar in op West-Vlaams bedrijfsleven: een derde ligt stil, 90 procent slikt omzetverlies Peter Lanssens

04 mei 2020

12u35 29 Kortrijk De lockdown hakte de voorbije zes weken zwaar op het West-Vlaamse bedrijfsleven in. “Eén op drie ondernemingen lag stil, terwijl negen op de tien een omzetverlies slikten”, zegt Bert Mons, algemeen directeur van Voka – Kamer van Koophandel West-Vlaanderen. Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) bezocht maandagochtend technologiereus Barco in Kortrijk.



Nu de economie vanaf deze week stilaan heropstart, treedt er ook een nieuw normaal aan, waar afstand houden en hygiënemaatregelen deel van uitmaken om voor altijd een ‘corona-proof’ werkomgeving te creëren. “De West-Vlaamse ondernemingen tonen veerkracht, we zijn een voorbeeld in Vlaanderen”, vindt Bert Mons. Voka nodigde minister Hilde Crevits uit om samen een kijkje te nemen bij Barco in het Beneluxpark op Hoog Kortrijk. Barco investeerde 250.000 euro in maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Barco heeft de werkomgeving ingrijpend beveiligd. “We pasten de productie aan door vloerbestickering, plexischermen, een aparte ingang voor productie, eenrichtingsverkeer en zelfs speciale corona-helpdesks te creëren”, zegt CEO Jan De Witte. “We monitoren ook het psycho-sociaal welzijn van onze medewerkers en verwelkomen vanaf deze week weer stelselmatig onze telewerkers in het hoofdkwartier van Barco. We lagen de voorbije weken niet stil. We bleven draaien voor de kritische gezondheidszorgmarkt, waar we onder meer diagnostische schermen voor produceren”, aldus de Jan De Witte. Bij Barco is op vandaag niet iedereen weer aan de slag: dat zijn op dit moment zo’n 220 van de 350 arbeiders en zo’n 180 van de 950 bedienden.

Toekomstgericht relanceplan

Volgens minister Hilde Crevits stellen bedrijven alles in het werk om veilig herop te starten. “Dat zag ik in de praktijk bij Barco. Het bedrijf deed de nodige aanpassingen op de werkvloer, zo kunnen werknemers elkaar niet kruisen, en gaat wekelijks in gesprek met de vakbonden. Om de situatie week na week goed te blijven opvolgen. Want het is belangrijk dat de personeelsleden met vertrouwen en in de meest veilige omstandigheden werken.”

We hebben een toekomstgericht relanceplan nodig om de economie binnen een redelijke termijn echt terug op de rails te krijgen Bert Mons, algemeen directeur van Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen

Een volgende belangrijke datum, ook voor bedrijven, is 11 mei. Want dan openen ook alle B2C-ondernemingen (business to consumer, red.) hopelijk hun deuren weer. Het is nu alle hens aan dek om die kaap te halen.

“Pas dan kunnen we zeggen dat de hele economische waardeketen terug operationeel is”, pikt Bert Mons in. “Wat geen terugkeer naar ‘business as usual’ betekent. We hebben namelijk een toekomstgericht relanceplan nodig, om de economie binnen een redelijke termijn echt weer op de rails te krijgen”, aldus Mons. Voka steunt ondernemers met informatie en inspiratie via www.veiligaandeslag.be.