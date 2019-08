Liselotte (33) nieuwe voorzitter van CD&V in Kortrijk Peter Lanssens

28 augustus 2019

07u54 0 Kortrijk Er komt dan toch verjonging bij CD&V in Kortrijk. Jan Deleu (69) geeft de fakkel als lokaal voorzitter van de partij aan Liselotte Vandevelde (33) door. Yann Mertens (34) wordt ondervoorzitter.

“We willen met een frisser imago, een duidelijke boodschap en een open blik de toekomst tegemoet gaan”, verduidelijkt Liselotte Vandevelde. “CD&V is klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven in Kortrijk.” Opmerkelijk: bij de christen-democraten rept niemand nog over de naam CD&V 4.0. De inwoners van Kortrijk snapten dan ook helemaal niets van die naam. Het is weer gewoon CD&V. Liselotte Vandevelde, mama van Stella, werkt als financieel consultant. De Kortrijkzane zet zich naast sportieve uitdagingen ook graag in voor Levensloop Kortrijk. Yann Mertens is jurist en was voordien OCMW-raadslid. Eerder raakte al bekend welke CD&V’ers de afscheidnemende tenoren Stefaan De Clerck (67), Christine Depuydt (55) en Alain Cnudde (48) vanaf september bij CD&V vervangen in de gemeenteraad. Dat zijn Benjamin Vandorpe (47), Mia Cattebeke (63) en Carol Leleu (41).