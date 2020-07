Lisa (18) naar finale prestigieuze Benelux-wedstrijd Queen of the Models: “Sta al van kleins af graag voor de camera” Peter Lanssens

22 juli 2020

11u08 0 Kortrijk Lisa Lievens (18) uit Marke is een van de twintig finalisten van de wedstrijd Queen of the Models 2020. “Ik sta heel graag voor de camera, al van kleins af. En ik hou van de adrenaline, als ik op de catwalk loop”, vertelt Lisa. “Ik droom al heel lang van een succesvolle carrière als model.”

De in de Dominicaanse Republiek geboren Lisa Lievens verhuisde 11 jaar geleden naar België, samen met haar ouders en haar zussen en broer. Ze sport en danst heel graag, maar haar grootste droom is om model te worden. Vandaar de keuze om aan Queen of the Models deel te nemen. “Ik ben heel fotogeniek. Mijn lange bruine haren en bruine uitdagende ogen maken me anders dan de andere finalisten”, vertelt Lisa, die naar het zesde jaar Humane Moderne Talen gaat in Athena campus Pottelberg in Kortrijk.

“Mijn sterke punten? Ik ben heel behulpzaam en meelevend. Al heb ik zoals iedereen ook wel zwakkere punten. Zo kan ik heel koppig zijn (lacht). Mensen kennen mij vooral als een heel sociaal meisje, dat graag in het weekend werkt. Ik werk in het weekend in restaurant Chez Koen in de Zwevegemsestraat in Kortrijk. Ik ben gemotiveerd, gepassioneerd en doelgericht. Mensen kunnen mijn deelname, stemmen kan nu nog niet, steunen door mijn sociale media op Facebook (Lisa Lievens finaliste Queen of the Models) en Instagram (lievenslisa) te volgen. Een maand voor de finale zal je dan een sms kunnen sturen naar het aan mij toegewezen nummer.”

De finale van Queen of the Models, georganiseerd door Steven Masset en Nico Landuyt, is op 24 oktober in GC Den Egger in Scherpenheuvel-Zichem. Bestel tijdig uw ticket om er Lisa Lievens live aan het werk te zien. Lisa Lievens is de dochter van ondernemer Tommy Lievens (50) en Ingrid Ramirez (45), die in de zorgsector werkt. Ze heeft twee zussen. Cristina Feliz (29) werkt ook in de zorgsector. Tannia (22) is studente. Ze heeft ook een broer. Thomas (14), die student is. Meer info over de wedstrijd: www.queenofthemodels.be.