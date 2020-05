Lions-serviceclubs schenken 650 mondmaskers aan eerstelijnszorg Peter Lanssens

11 mei 2020

15u48 0 Kortrijk De vier Kortrijkse Lions serviceclubs – Kortrijk Leie, Kortrijk Centrum, Kortrijk Mercurius en Kortrijk Buda – financieren 650 mondmaskers voor de eerstelijnszorg.

De Eerstelijnszone of ELZ in Kortrijk krijgt 500 professionele FFP2- en 150 FFP1-mondkapjes. Die ‘eerste lijn’ omvat lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij personen met een zorg- of ondersteuningsnood staan. Voorbeelden zijn huisartsen, apothekers, psychologen, kinesitherapeuten, thuisverplegers en welzijnswerkers.