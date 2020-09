Linde op verlaagde Leieboorden heeft droogtestress: “Komt steeds meer voor”

Dat de linde op de hoek van de Handboog- en Budastraat is aangetast, is overduidelijk volgens Dirk Berteyn: “Het gaat om bladrandnecrose, of het verkleuren van de bladrand, gevolgd door de totale verkleuring en verdorring van het blad. De oorzaak is met zekerheid de droogte. Door droogtestress vallen bij lindes. Want anders dan bij platanen bijvoorbeeld (de bomen die vroeger op de Leieboorden stonden, red.), heeft deze lindesoort een lage droogtetolerantie. Als het weer de komende jaren zo verder blijft evolueren, kan het de boom fataal worden. Het is noodzakelijk om tijdens periodes van droogte de boom van water te voorzien. In zijn boomspiegel, maar die is hier wel te klein volgens de boomgrootte (wat Groen ook al opviel, red.).”

Ik raad de stad aan om meer droogtetolerante bomen aan te planten. Dat zijn dan best bomen uit het gematigd mediterraan klimaat. Dirk Berteyn

Bomenplan



Het probleem met de linde is geen alleenstaand geval. “Droogtestress komt steeds meer voor, in het straatbeeld. Ik raad de stad aan om meer droogtolerante bomen aan te planten. Dat zijn dan best bomen uit het gematigd mediterraan klimaat. De keuze van de boomsoorten op de verlaagde Leieboorden (de stad koos er na de heraanleg van de kaaien voor valse christusdoorns, red.) zijn daar een goed voorbeeld van”, besluit Berteyn.

“Het klopt dat de boomspiegel van de linde op de verlaagde Leieboorden te klein is”, reageert schepen van Klimaat Bert Herrewyn (sp.a). “We bekijken om die te vergroten en onbetreedbaar te maken. We geven ook extra water. We laten verder voor de winter het wortelgestel ploffen (onder hoge druk lucht in de grond blazen, waardoor er scheurtjes ontstaan die ervoor zorgen dat er meer zuurstof en regenwater tot bij de wortels raken, red.). In het voorjaar laten we het wortelgestel weer ploffen, maar dan met meststoffen. Tot slot en zoals ik eerder al zei: we zijn een bomenplan voor Groot-Kortrijk aan het voorbereiden. Het kiezen voor meer droogtolerante bomen zal deel uitmaken van het plan van aanpak”, besluit schepen Bert Herrewyn.