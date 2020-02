Lijnen met trambussen kosten 40,6 miljoen euro (!) in Kortrijk: “Doorniksewijk wordt volledig vernieuwd” Peter Lanssens

04 februari 2020

16u32 16 Kortrijk Kortrijk maakt zoals bekend 6 miljoen euro vrij voor trambussen tussen de achterkant van het station en ‘t Hoge. Nu blijkt dat de totale kost op 40,6 miljoen euro wordt geraamd. Zo staat in het verslag van het schepencollege van 27 januari. Wat betekent dat ook De Lijn en de Vlaamse overheid diep in de buidel zouden moeten tasten om het project waar te maken. Ook opmerkelijk: het is in dat kader de bedoeling om de Doorniksewijk volledig te vernieuwen.

De totale investerings-, onderhouds- en exploitatiekost voor 30 jaar van twee lijnen met trambussen wordt op 40,6 miljoen euro geschat in Kortrijk. Het gaat over een traject via de Tacklaan en Doorniksewijk naar Hoog Kortrijk, met daar een opsplitsing naar de hogeschool Vives en universiteit Kulak enerzijds en naar ziekenhuis AZ Groeninge anderzijds. Merk wel op: uit een kosten-batenanalyse blijken de maatschappelijke baten 29,5 miljoen euro hoger te zijn dan de kosten. Er wordt een netto winst van 756.000 reizigers per jaar verwacht. Ook belangrijk: het wagenpark van De Lijn wordt tegen 2025 sowieso vergroend in de dertien centrumsteden in Vlaanderen. Die streefdatum is een momentum om de trambussen af te dwingen in Kortrijk. Voor de handelaars: de stad wil een volledige heraanleg van de Doorniksewijk en wil zich dus niet enkel beperken tot enkele kruispunten en wegsegmenten. Er wordt in dat kader een studieopdracht uitgeschreven, in een samenwerking met het Vlaamse Gewest. De studiekost ten laste van de stad Kortrijk wordt op 650.000 euro geraamd.