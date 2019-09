Lieze (18) is Tineke van Heule Peter Lanssens

09 september 2019

09u20 0 Kortrijk Lieze Vandromme (18) zwaait nu de scepter in Heule. De leidster bij Chiro Stine is zondagavond tijdens de Tinekesfeesten verkozen tot het nieuwe Tineke van Heule. De studente leerkracht lager onderwijs, dochter van Tom Vandromme en Veerle Demeersseman, volgt Zahra D’Haene (19) op.

Eerste eredame is studente Communicatiemanagement Rune Lesage (18). Tweede eredame is lid van de Heulse studentenclub Die Freule Justine Glorieux (19). Het nieuwe Tineke van Heule Lieze Vandromme is nu een jaar lang de ambassadrice van Heule, dé feest(deel)gemeente van Kortrijk. Acht kandidates haalden alles uit de kast om het lint in de wacht te slepen met ook Sarah Deconinck (17), Marie Degrande (18), Mathia Debrauwere (18), Justine Dekyvere (18) en Febe Dupont (18). Het was de 56ste Tineke van Heule verkiezing.